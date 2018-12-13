Видео из Москвы: В магазине на 3-летнего ребенка упал холодильник с мороженым

В одном из столичных магазинов холодильник с мороженым упал на маленькую девочку.
Сообщается, что ЧП произошло в одном из небольших магазинов на северо-западе столицы. Трехлетняя девочка повисла на крае холодильника с мороженым, чтобы посмотреть на лакомство. Но громоздкий холодильник опрокинулся, придавив ребенка. На опубликованных кадрах видео видно, что малышке придавило всю нижнюю часть тела. Покупатели магазина бросились на помощь и подняли агрегат с мороженым.
Девочку с травмами госпитализировали в больницу.
Видео: T-m. 112
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