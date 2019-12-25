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В Подмосковье мужчина избил любовника жены молотком после предложения создать "шведскую" семью
Сегодня, 16:29
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MShaffter

В Подмосковье мужчина избил любовника жены молотком после предложения создать "шведскую" семью

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Муж сначала принял предложение, все выпили и мужчины поссорились.

В Подмосковье после предложения "жить втроем" законный муж избил любовника жены молотком.

Телеграм-канал Mash рассказал о кровавой бойне, которая произошла в Московской области. Женщина позвонила 47-летнему мужу и сообщила ему, что дома его ждет сюрприз. Придя домой, он увидел 43-летнего мужчину. Женщина предложила создать "шведскую семью" и жить втроем.

Мужчина согласился, или сделал вид, что согласился. Решено было отметить это дело застольем, в ходе которого мужчины повздорили. Законный муж пустил в ход кулаки, но был повержен и отправлен спать. Ночью мужчина проснулся, взял в руки молоток и пошел мстить любовнику. Любвеобильная женщина вызвала полицию.

В результате законный муж в СИЗО, ему грозит срок до 10 лет. А любовник на больничной койке.

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Фото:Pixabay

Теги: избил любовника жены, новости подмосковья, нравы, общество, шведская семья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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