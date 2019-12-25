Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег

Об этом рассказал адвокат артиста.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова передумала насчет денег. Об этом рассказал РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

Известно, что вопрос компенсации готов обсуждать брат погибшего. Для этого, рассказал Пашаев, следует обращаться к адвокату семьи Захарова Александру Добровинскому. Разговор состоялся 16 июня.

Брат погибшего водителя также заявил, что это Добровинский заявляет, что семья отказывается от денег.

Пашаев заявил, что готов связаться с Добровинским и обсудить размер компенсации — даже больше, чем обычно по судебной практике.

Добровинский в разговоре с РБК рассказал, что просто обсуждал со своими доверителями возможность переговоров. Он выразил уверенность, что они откажутся от компенсации, но добавил, что готов встречаться и переговаривать со всеми.

Ранее к Ефремову снова приехали силовики.