Общая выручка компаний за 2019 год — около 4,1 миллиардов рублей.

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем "Библио-Глобуса". Об этом пишут "Открытые медиа".

Речь идёт о жене главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елене. Она, по данным издания, может являться владельцем нескольких компаний группы "Библио-Глобус". Сам Петухов курирует в Федеральной службе безопасности дела о госизмене и шпионаже — в том числе дело бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Открытые медиа" сообщают, что Петухова работает по туристическим направлениям "Библио-глобуса". Издание утверждает, что с 2017 года супруге сотрудника ФСБ принадлежит "БГ Инновации". У этой фирмы есть доли в "БГ Крым", "БГ Юг", "БГ Менеджмент". Общая выручка этих компаний за 2019 год — около 4,1 миллиардов рублей.

Также данные компании управляют крупнейшей гостиницей в Сочи, участвуют в инвестпроектах в ряде туристических регионов.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову до декабря.

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