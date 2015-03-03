Семья из Киришей стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года"

Семья из Киришей Ленинградской области стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года". Об этом рассказали в администрации 47 региона.
Супруги профессионально занимаются водным поло. Анастасия Симанович в составе сборной России стала серебряным призёром чемпионата Европы по водному поло. Максим Федичкин является призёром чемпионата России по водному поло среди мужских команд.
Киришане победили в конкурсе "Семья года" в номинации "Молодая семья".
Фото: администрация ЛО
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