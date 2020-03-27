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Съёмки сериала "Азазель" по роману Акунина завершили в Петербурге
Сегодня, 17:10
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Съёмки сериала "Азазель" по роману Акунина завершили в Петербурге

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Имя актера, сыгравшего 20-летнего Эраста Фандорина, объявят позже. 

Во вторник, 16 августа, в Петербурге завершили съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина. Об этом сообщили на сайте "Кинопоиска".

Действие сериала происходит в альтернативном 2023 году. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).

В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру сыщика. Шоураннером проекта выступает Александра Ремизова, режиссёром стал Нурбек Эген. Отметим, что имя актера, сыгравшего главную роль, объявят позже. 

Фото: кинопоиск
 

Теги: азазель, акунин, фандорин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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