Съёмки сериала "Азазель" по роману Акунина завершили в Петербурге

Имя актера, сыгравшего 20-летнего Эраста Фандорина, объявят позже.

Во вторник, 16 августа, в Петербурге завершили съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина. Об этом сообщили на сайте "Кинопоиска".

Действие сериала происходит в альтернативном 2023 году. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).

В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру сыщика. Шоураннером проекта выступает Александра Ремизова, режиссёром стал Нурбек Эген. Отметим, что имя актера, сыгравшего главную роль, объявят позже.

Фото: кинопоиск

