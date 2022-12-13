Зампред РФ оценил новый "Азазель".

Российский писатель Борис Акунин (признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ). из-за границы "проклинает Россию, специальную военную операцию и граждан", но после этого его книги продолжают экранизировать в стране. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, такая ситуация не должна происходить. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе общения с отечественными СМИ. Эксперт заметил, что Россия обладает и другими авторами и произведениями на аналогичные темы, связанные с историческими фантасмагориями.

Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время компании продолжают ставить произведения по его книжкам. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В частности, недавно Дмитрий Медведев посмотрел очередную версию "Азазеля". Он напомнил, что речь идет об уже четвертой постановке проекте. Зампред СБ РФ не понимает, для чего это было сделано. Он призвал киноделов заказать создать подобную антиутопию еомк-то другому, а не "давать деньги" Акунину.

Медведев призвал скачивать у пиратов западные фильмы и музыку, "отключенные" для России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости