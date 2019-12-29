Съемки фильма ограничат движение в Петербурге 8 марта

Движение будут останавливать не более чем на 15 минут в течение часа.

В Адмиралтейском районе введут временные ограничения движения в связи с проведением съемок художественного фильма "Воздух". Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Так в Международный женский день (8 марта) с 10:00 до 20:00 периодически будут приостанавливать движение в переулке Гривцова на участке от Казанской улицы до набережной реки Мойки. Движение будут останавливать не более чем на 15 минут в течение часа.

По этому же адресу с 17:00 7 марта до 20:00 8 марта будет запрещена парковка.

Режиссер Алексей Герман планирует в своем новом фильме "Воздух", рассказывающем о летчиках в период начала Великой Отечественной войны, восстановить фрагмент блокадного спектакля Театра музыкальной комедии.

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