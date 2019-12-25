Съёмки фильма "Холоп" ограничат движение в центре Петербурга 20 и 21 июля

Оба дня 6:00 до 23:00 будут перекрыты нечетная сторона набережной реки Мойки от №87 до Исаакиевской площади.

В четверг и пятницу, 20 и 21 июля, в Петербурге стартуют съёмки продолжения выстрелевшего в прокате фильма "Холоп". Пресс-служба городского комитета по транспорту предупреждает водителей об ограничениях на дорогах в центре города.

Оба дня 6:00 до 23:00 будут перекрыты нечетная сторона набережной реки Мойки от №87 до Исаакиевской площади. По чётной стороне будет не проехать по участу от переулка Гривцова до Исаакиевской площади и по Исаакиевской площади у Синего моста.

20 июля с 12:00 до 17:00 для автомобилей и общественного транспорта закроют переулок Гривцова от Казанской улицы до набережной реки Мойки и чётныую сторону набережной Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы и от Невского проспекта до Певческого моста.

Ранее мы сообщили о том, что триатлон в Петербурге ограничит движение транспорта по ЗСД.

Фото: Piter.TV; комитет по транспорту Петербурга