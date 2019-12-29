Семинар "Развитие детей дошкольного возраста: как преодолеть школьные трудности"

На занятии в интересной и доступной форме расскажут о том, откуда возникают дисграфия, дислексия, дискалькулия, дизорфография и как в дошкольном возрасте увидеть предпосылки этих нарушений и какова роль родителя в их профилактике и коррекции.
Обсудить эти и другие вопросы можно будет с учителем-логопедом, доцентом, кандидатом педагогических наук, экспертом Совета по образовательной политике при Комитете по образованию Еленой Николаевной Агаповой.
Адрес: Московское шоссе, д. 2 Библиотека Друзей
Начало: в 18:30. Длительность: 1,5 часа
Требуется предварительная бесплатная регистрация
Фото: Pixabay
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