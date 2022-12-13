Ранним утром пробки на КАД в Петербурге достигли 7 баллов

Движение парализовало из-за нескольких аварий.

В утренний час-пик вторника, 4 апреля, в районе КА Петербурга образовались семибалльные пробки, вызванные рядом аварий на магистрали.

Ситуация затронула юго-восток КАД, где было затруднено движение перед вантовым мостом. Также машины привычно стояли на Народной улице и Мурманском шоссе. На юго-западе Петербурга произошло сразу 2 ДТП, обеспечив заторы на перекрёстке проспектов Ленинского и Маршала Жукова.

Традиционно большая пробка наблюдалась на Малоохтинском и Новочеркасском проспектах, а также в районе метро "Площадь Ленина". В данный момент дорожная ситуация вернулась к норме.

Фото: Piter.TV