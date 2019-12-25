Эксперты прокомментировали предложение Минфина освободить от налога семьи с 2 и более детьми

Речь идет о налоге, который взимается про продаже квартиры.

Минфин предложил освободить семьи с двумя детьми и более от уплаты налога при продаже жилья вне зависимости от срока владения им. Издание "Профиль" узнало у экспертов, что на широкое применение льготы вряд ли стоит рассчитывать.

В России около 7 млн семей с двумя детьми и около 2 млн многодетных семей. Для того, чтобы быть освобожденным от налога, нужно выполнить пять условий.

Одна из основных трудностей, по мнению экспертов, состоит в том, что приобрести новую недвижимость надо до 30 апреля 2022 года.

Думаю, что целесообразно увеличить срок этого периода до 2–3 лет, чтобы у граждан была возможность накопить требуемую для покупки сумму. Нередки случаи, когда после продажи квартиры или дома семья не имеет возможности сразу купить жилье. Надежда Коркаа, управляющий партнер компании "Метриум".

Поведение продавцов в такой ситуации может измениться, считает юрист BGP Litigation Линда Куркулите. Вероятнее всего, что семьи захотят продать недвижимость в начале года. Это наиболее вероятный сценарий для регионов, где объем предложения меньше, чем в столичном регионе.

Куркулите также добавила, что льготы рассчитаны на состоятельных семей. Чтобы воспользоваться ей, новое жилье должно быть по площади больше старого.

Чаще всего семьи покупают жилье на долгий срок, а при долгом владении собственник и так освобожадется от налога, поэтому льгота может быть не так привлекательна. Льгота может пригодиться гражданам, которые приобрели квартиру в новостройке с целью перепродажи в срок, не превышающий трехлетний, для последующей покупки жилья большей площади", — полагает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость".

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