Семеро китайцев устроили драку в кафе на Васильевском острове

В кафе побили посуду и повредили мебель.

В минувший понедельник, в кафе на Васильевском острове произошла массовая драка иностранцев. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка между уроженцами одного из государств Восточной Азии произошла в заведении на улице Кораблестроителей. Конфликт произошел между иностранцами. В драке никто не пострадал. Однако, в кафе побили посуду и повредили мебель.

Дебоширов доставили в отдел полиции. Молодые люди заявили, что никаких претензий к друг другу не имеют.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщали о том, что под Тулой в ДТП попал грузовик со свиньями.

Фото:pixabay