Под Тулой в ДТП попал грузовик со свиньями

Накануне вечером, 23 сентября, в Тульской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками.
ДТП произошло в темное время суток на трассе "Крым" в Тульской области на территории Заокского района. Грузовик "ГАЗ 3010" под управлением 36-летнего водителя врезался в стоявший на обочине грузовик "Скания". "ГАЗ" перевозил свиней.
В результате ДТП погиб водитель отечественного грузовика и большая часть поросят. От удара "Сканию" отбросило вперед, и она сбила 26-летнего пешехода, который находился перед "Сканией". После оказания медпомощи пешеход был отпущен, госпитализация ему не потребовалась.
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Фото: ВК, Николай Власов
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