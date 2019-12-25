Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков "Зенита"

Ракицкий полноценно готовится к будущему матчу.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак ответил на вопросы о травмах футболистов перед грядущем матчем с "Уфой" в интервью клубной пресс-службе.

Ярослав Ракицкий полноценно проводит тренировки. Тренер надеется, что на двух оставшихся встречах перед матчем никто не получил повреждений. Также к подготовке приступил Себастьян Дриусси. Плохих новостей о состоянии аргентинца и Андрея Лунева нет. Команда ожидает, когда футболисты могут полноценно приступить к совместным тренировкам.

Напомним, что матч "Зенита" против "Уфы" пройдет в эту субботу в Петербурге.

Ранее мы писали, что гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об аренде Ерохина и Сутормина.

Фото: fc-zenit.ru