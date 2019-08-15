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Семак рассказал, кто не примет участие в матче с "Ахматом"

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Матч между "сине-бело-голубыми" и командой из Чечни состоится в эту субботу на "Газпром-арене". Начало – в 19:00.

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного. 

"Нам не сможет помочь Олег Шатов, который продолжает лечение. Себастьян Дриусси также не сыграет из-за повреждения. Участие Малколма под вопросом",

- заявил Семак.

Специалист отметил, что команда гостей не любит играть в оборонительный футбол, а стремится играть комбинационно. 

"Нам нужно действовать также. На словах все, естественно, проще", 

- добавил тренер. 

Фото, видео: Piter.TV

Теги: зенит, рпл, семак, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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