Семак рассказал, кто не примет участие в матче с "Ахматом"

Матч между "сине-бело-голубыми" и командой из Чечни состоится в эту субботу на "Газпром-арене". Начало – в 19:00.

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.

"Нам не сможет помочь Олег Шатов, который продолжает лечение. Себастьян Дриусси также не сыграет из-за повреждения. Участие Малколма под вопросом",

- заявил Семак.

Специалист отметил, что команда гостей не любит играть в оборонительный футбол, а стремится играть комбинационно.

"Нам нужно действовать также. На словах все, естественно, проще",

- добавил тренер.

Фото, видео: Piter.TV