Семак рассказал, кто не примет участие в матче с "Ахматом"

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.
"Нам не сможет помочь Олег Шатов, который продолжает лечение. Себастьян Дриусси также не сыграет из-за повреждения. Участие Малколма под вопросом",
- заявил Семак.
Специалист отметил, что команда гостей не любит играть в оборонительный футбол, а стремится играть комбинационно.
"Нам нужно действовать также. На словах все, естественно, проще",
- добавил тренер.
Фото, видео: Piter.TV
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