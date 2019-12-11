Семак рассказал, кем может заменить Барриоса на матч с "Уралом"

Накануне полузащитник получил желтую карточку.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак нашел замену Вильмару Барриосу, получившему желтую карточку и пропускающему матч с "Уралом". О своих вариантах Семак рассказал на предматчевом брифинге, его слова приводит пресс-служба футбольного клуба.

Тренер назвал Барриоса важным игроком и одним из лидеров команды, но отметил, что "Зенит" вынужден готовиться без него. На место полузащитника Семак может поставить Даниила Шамкина или Леона Мусаева, подходящим вариантом мог бы стать Далер Кузяев, но тот только начал тренироваться после перенесенной травмы. Тренер подчеркнул, что даст упомянутым игрокам возможность выйти на этой позиции, если будет время.



Также Семак признался, что команде нужно дорабатывать взаимодействие с Малкомом, который недавно вышел на поле после восстановления. Игрой нападающего в матче с "Уфой" тренер остался доволен. Травмированными остаются Эмануэль Маммана и Олег Шатов.

Конечно, надеюсь, становится лучше состояние и Дриусси, и Азмуна. Хотя после длительной паузы за неделю набрать лучшие кондиции сложно. Оба готовы играть. Насколько? Посмотрим, у нас есть еще два дня. – отметил Семак.

Кроме того, тренер анонсировал возможный домашний матч взамен отмененной игры с "Шальке". По словам Семака, игра необходима зенитовцам, чтобы не потерять ритм.

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"