Семак раскрыл план товарищеских матчей в Катаре

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сообщил, что команда проведёт два товарищеских матча в рамках первого учебно-тренировочного сбора в Катаре. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Первый тренировочный сбор "Зенита" в 2026 году пройдёт в Катаре. Его продолжительность составит менее двух недель.

Сергей Семак заявил, что в рамках этого сбора запланировано два контрольных матча. Более интенсивная игровая практика ожидает команду на втором учебно-тренировочном сборе. На нём запланировано больше матчей и участие в одном из турниров.

По состоянию на паузу в чемпионате России "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице. На счету команды 39 очков.

Возобновление чемпионата России для петербургского клуба намечено на 27 февраля. "Зенит" проведёт домашний матч против калининградской "Балтики".

