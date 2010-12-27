Семь съездов закроют на развязке КАД с Гостилицким шоссе

На пересечении кольцевой автодороги и автомобильной дороги от Петродворца до Кейкино закроют семь съездов. Ограничивать движение будут по очереди.

Новые ограничения движения ждут автомобилистов на кольцевой автодороге. На 38-ом километре внешнего кольца в районе пересечения КАД с Гостилицким шоссе (дорога от Петродворца до Кейкино) будут проходить работы по удалению колеи. Из-за этого перекроют семь съездов этой развязки.

Работы начнутся в субботу, 16 сентября, и продлятся до 24 сентября. Перекрывать движение будут по очереди в зависимости от скорости ремонта каждого из участков. Первым перекроют седьмой съезд с внешнего кольца на Гостилицкое шоссе в сторону деревни Кейкино.

"Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

О перекрытии съездов будут оповещать на табло переменной информации. Вокруг закрытых участков установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Также оборудуют все световой сигнализацией.