До 27 августа в тоннеле дамбы ограничат движение

Ремонтные работы начнутся с понедельника.

На предстоящей неделе, с понедельника по пятницу, в тоннеле петербургской дамбы проведут ремонтно-восстановительные работы. В связи с этим вводятся ограничения скорости и движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России".

Отмечается, что в период с 23 по 24 августа запланированы работы на внутреннем кольце КАД, а с 25 по 27 августа работники организации займутся внешним кольцом. Специалисты добавляют, что для ввода и вывода подъемной техники периодически будут полностью останавливать транспортные потоки на 7-10 минут.

Организация просит прощения у водителей за неудобства и напоминает о необходимости следить за сообщениями на информационных табло, знаками и ограждениями.

Ранее на Piter.tv: стало известно, где перекроют движение на КАД с 27 августа по 2 сентября.

Фото: Piter.tv