Стало известно, где перекроют движение на КАД с 27 августа по 2 сентября

Изменения вводят в связи с ремонтом.

На внутреннем кольце КАД проведут ремонтные работы, в связи с чем с 27 августа по 2 сентября перекроют две полосы движения между развязками с проспектами Энгельса и Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 21 августа.

Уточняется, что на участке есть всего три полосы движения. По двум из них проехать не получится. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч.

В организации уточняют, что работы по покрытию дорог будут проводить круглосуточно. Но сроки сдачи могут продлить из-за ухудшения погодных условий.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"