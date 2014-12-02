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Стало известно, где перекроют движение на КАД с 27 августа по 2 сентября
Сегодня, 9:36
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Стало известно, где перекроют движение на КАД с 27 августа по 2 сентября

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Изменения вводят в связи с ремонтом.

На внутреннем кольце КАД проведут ремонтные работы, в связи с чем с 27 августа по 2 сентября перекроют две полосы движения между развязками с проспектами Энгельса и Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 21 августа.

Уточняется, что на участке есть всего три полосы движения. По двум из них проехать не получится. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч. 

В организации уточняют, что работы по покрытию дорог будут проводить круглосуточно. Но сроки сдачи могут продлить из-за ухудшения погодных условий.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, проспект энгельса и проспект культуры, ремонт дорог спб, упрдор
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Маслова Нина
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