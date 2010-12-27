Поезда задерживаются из-за непогоды в Ленобласти

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание.

Из-за гололеда и сильного ветра в Ленинградской области в пути задерживаются семь поездов. Поезд Петербург-Мурманск отстает от расписания более чем на пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Больше трех часов стоит состав из Петрозаводска в Петербург, поезд в обратном направлении также задерживается на два часа.

К местам непогоды направили локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание.

Фото: Piter.TV