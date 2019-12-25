Семь кругов снежного ада: как выживают в коллапс пассажиры автобусов и маршруток

В этой ситуации в тяжелом положении находятся не только водители личного автотранспорта, но и многочисленные пассажиры автобусов и маршруток, которые коротают время в длинных пробках в крайне стесненных условиях.

Рабочая неделя традиционно началась для жителей Петербурга с восьмибалльных пробок на дорогах: заторы фиксировались как в центре, так и на важных въездных магистралях.

По состоянию на 9:00 одна из самых сложных ситуаций наблюдалась около Московского вокзала. Кроме того, стояли в заторах Невский и Лиговский проспекты, Гончарная и Садовая улицы, а также набережная Обводного канала.

Серьезные пробки образовались на севере и юге города: рядом с метро "Пионерская", на проспектах Испытателей, Коломяжском и Богатырском, Московское шоссе, улице Славы и многих других. Большие трудности с автодвижением возникли и на КАД, где пробка растянулась на десяток километров.

В этой ситуации в тяжелом положении находятся не только водители личного автотранспорта, но и многочисленные пассажиры автобусов и маршруток, которые коротают время в длинных пробках в крайне стесненных условиях.

Особо трудные для пассажиров времена начались с приходом первых крупных снегопадов еще в конце ноября. Тогда город "покраснел" от десятибалльных пробок. Десятки серьезных аварий из-за неубранного вовремя снега с трасс привели к настоящему коллапсу, в том числе и с участием наземного пассажирского транспорта. Петербуржцы вынуждены были часами стоять на остановках в ожидании застрявших в пробках автобусов. Многие спасались от холода в ближайших зданиях, например, застрявшие в Шушарах люди грелись в вестибюле одноименной станции метро в ожидании автобуса.

С не меньшими трудностями столкнулись и пассажиры общественного транспорта на Ленинском проспекте. Там людям пришлось самостоятельно выталкивать застрявший в сугробе троллейбус.

С того момента прошел практически месяц – снежные бураны и мороз сменились оттепелью и массовыми подтоплениями талыми водами улиц Петербурга. С начала наступившей недели снова вернулись морозы – по прогнозам столбики термометров могут опуститься вплоть до -20 градусов. Вместе с ними в Петербург вернулась гололедица – из-за неубранного вовремя подтаявшего снега и сугробов.

Уже сейчас петербуржцы жалуются на невозможность вовремя попасть на работу из-за заторов на дорогах, в которых стоит и общественный транспорт.

К тому же, чтобы добраться до заветной остановки общественного транспорта, горожанам зачастую приходится преодолевать настоящую полосу препятствий – сохраняется угроза падения сосулек. Это еще полбеды: следующее испытание – дождаться нужного транспорта. Особенно это проблематично в морозы. Петербуржцы жалуются, что в некоторых районах общественного транспорта приходится ждать по 40 минут и приходит он уже плотно "утрамбованный" пассажирами. Такая ситуация сложилась, например, у жителей Рыбацкого. Они вынуждены по 30 минут пешком добираться до метро по нечищенным от снега пешеходным зонам и тротуарам из-за невозможности "втиснуться" в наземный пассажирский транспорт. На жалобы граждан представители комитета по транспорту лаконично отвечают – создавать дополнительные маршруты в районе "не представляется возможным" из-за отсутствия инфраструктуры. В особенности тяжело в этой ситуации родителям с маленькими детьми и пожилым людям.

К тому же в июле 2022 года в Петербурге должна вступить в полную силу транспортная реформа, согласно которой 238 существующих маршруток будут упразднены "за ненадобностью". По мнению властей, они дублируют уже существующие маршруты и в них нет необходимости. Так что есть основания полагать, что страдания жителей Рыбацкого и других отдаленных от метро районов не закончатся.

Даже когда пассажир уже попал в заветный транспорт - это еще не конец "приключений". Автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи могут часами простаивать в многокилометровых пробках из-за неочищенных от снега и льда дорог. Смольный отчитывается о тысяче единиц работающей снегоуборочной техники, однако ни жители города, ни журналисты не видят ее в достаточном количестве на улицах города. В СМИ даже раскрыли реальные цифры техники, работающей на улицах Петербурга в снегопады – вместо тысячи, например, 16 декабря на улицах работало 94 машины, как подсчитали журналисты.

Даже та техника, которая убирает снег, не спасает водителей и пассажиров от проблем. Спецтехника отодвигает кучи с дороги на обочины, в итоге снежными "хребтами" оказывается занята почти целая полоса движения, что дополнительно затрудняет проезд. Зачастую подобные "препятствия" от коммунальных служб перекрывают даже пешеходные зоны и остановки общественного транспорта.

Нельзя забывать и о рисках распространения новой коронавирусной инфекции в условиях большого скопления людей в общественном транспорте и на остановках из-за глобальных перебоев в работе Комблага.

Впереди, по прогнозам синоптиков, Петербург ожидают новые снегопады. Конечно, не такие сильные, как во время циклона "Бенедикт", однако даже с таким количеством снега, как показала практика, петербургские коммунальные службы могут не справиться. Хотя Смольный продолжает отчитываться на профильных страницах в соцсетях об успешной борьбе со снегом. Такие материалы успели стать мемами. Так, видео, на котором губернатор Александр Беглов критикует неизвестного чиновника-коммунальщика вызвало шквал критики и замечаний со стороны пользователей. Люди назвали сцену постановочной и смешной, а также напомнили губернатору о реальных проблемах с уборкой снега на улицах Петербурга.

Фото: Piter.tv