Семь европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России

Семь европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза против России. Об этом говорится в опубликованных заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета.

В число стран, поддержавших ряд ограничений против РФ, вошли Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина. Отмечается, что санкции были введены не только против российских физических и юридических лиц, но также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за "манипулирование информацией".

Ранее глава ЕК анонсировала 19-й пакет санкций против России.

Фото: pxhere.com