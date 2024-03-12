Семь европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России

Семь европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза против России. Об этом говорится в опубликованных заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета.
В число стран, поддержавших ряд ограничений против РФ, вошли Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина. Отмечается, что санкции были введены не только против российских физических и юридических лиц, но также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за "манипулирование информацией".
Ранее глава ЕК анонсировала 19-й пакет санкций против России.
Фото: pxhere.com
