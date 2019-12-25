Семь человек жестоко расправились со студентом в Омске

Тело омича с ножевыми ранениями обнаружили в яме недалеко от Сыропятского тракта.

В Омске сотрудники полиции задержали группу молодых людей по подозрению в убийстве 21-летнего студента одного из вузов города. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирины Волк.

Об исчезновении студента стало известно 21 июня. Юноша ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Спустя пять дней его тело нашли на пустыре у Сыропятого тракта.

По ходе расследования выяснилось, семь человек в возрасте 22-24 года заманили парня на пустырь, чтобы ограбить. Перед этим они вымогали у него деньги. Предполагаемые преступники, в том числе две девушки, связали студента и нанесли несколько ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте.

Уже известно, что злоумышленники готовились к преступлению, заранее продумав себе алиби. Кроме того, они купили скотч, перчатки и пакеты. Всех подозреваемых суд отправил в СИЗО.

Мать погибшего рассказала изданию NGS55.ru, что у ее сына, который учился на историческом факультете, было много друзей. Он был знаком с одним из убийц, встреча с которым закончилась гибелью.

Ранее мы сообщали, что в доме на проспекте Культуры в Петербурге несовершеннолетний сын зарезал своего отца.

Фото: Piter.tv