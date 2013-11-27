Неразделенная любовь. Организатором убийства студента в Омске оказалась девушка

Подозреваемая писала своим знакомым и подстрекала их к жестокой расправе.

Жестокую расправу над 20-летним студентом в Омске организовала его возлюбленная по имени Кира. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, девушка, которую любил студент, жаловалась всем участникам преступления, что молодой человек ей надоел. Она нигде не училась и не работала, проживала на родительские деньги.

Согласно версии следствия, 20 июня группа из шести человек связала скотчем 20-летнему студенту руки и ноги и переместила его к заброшенному строению на улице 10 лет Октября. Там они нанесли ему ножевые ранения в шейную и грудную области. Молодой человек умер на месте.

Потом преступники упаковали тело парня в мусорные мешки и спрятали в яме. Шестерых подозреваемых оперативно задержали и отправили под арест.

Ранее мы сообщали, что мертвого студента нашли в Омске после пяти дней поисков. Родители сообщили о его пропаже в полицию. Труп молодого человека обнаружили на пустыре.

Фото: Magnific