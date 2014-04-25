В деле об убийстве студента в Омске появились новые детали

Убийцы омского студента тщательно спланировали преступление.

Убийство студента из Омска, тело которого обнаружили на пустыре недалеко от Сыропятского тракта, могли совершить по заказу. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его данным, правоохранители рассматривают сразу несколько версий. Среди них есть и заказное убийство. Кроме того, прокуратура Омской области сообщила, что со своей будущей жертвой семь соучастников познакомились в интернете.

Молодые люди заранее подготовились к преступлению, разработав план действий. Подозреваемые заранее приобрели скотч, пакеты и перчатки, а также продумывали себе надежное алиби. Причем в состав задержанной банды входили парни и девушки в возрасте от 22 до 24 лет.

Ранее мы сообщали, что тело студента нашли после пяти дней поисков в Омске. Заявление о пропаже сына родители подали в полицию 21 июня. Молодой человек ушел из дома и больше не выходил на связь . Оперативники быстро вычеслили группу из семи человек, которых подозревают в его убийстве.

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