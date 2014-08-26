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В Ленобласти по делу о фиктивной вакцинации задержали 7 человек
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти по делу о фиктивной вакцинации задержали 7 человек

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По данным источника, за свои услуги по фиктивной вакцинации они брали от 10 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек после выявления схемы фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержаны четверо сотрудников Всеволожской клинической межрайонной больницы и еще трое их сообщников. У них нашли более 500 ампул вакцины, которую они планировали уничтожить.

По данным источника, за свои услуги по фиктивной вакцинации они брали от 10 тысяч рублей. Номер препарата носили в базу, но не вводили его, а уничтожали. Число граждан, воспользовавшихся данными услугами, выясняется.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, будет проведена служебная проверка во всех больницах и пунктах вакцинации области.

В июле у метро "Площадь Александра Невского" поймали курьера с липовыми справками.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, подделка документов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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