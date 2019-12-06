Жители села на Чукотке отражают нашествие белых медведей

Дикие животные не могут покинуть окрестности населенного пункта из-за тонкого льда.

Жители села Рыркайпий, которое находится на Чукотке, отражают нашествие белых медведей. Десятки диких животных не могут покинуть окрестности населенного пункта из-за тонкого льда. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России.

У села Рыркайпий сейчас находятся 56 белых медведей. Почти все они очень худые. Дикие животные вынуждены питаться тушами оставшихся с осени моржей.

На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия. Детей будут развозить в детский сад и школу на автобусах. Администрация села делает все возможное, чтобы медведи не подошли еще ближе к людям.

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Видео: YouTube / Andrew Manske