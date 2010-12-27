Селекционеры Ленинградской области стали лучшими в России

В конкурсе, который проходил в Кировской области на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии, принимали участие 57 регионов.

Спеалисты Ленинградской области завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе техников-биологов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Леонид Малышев, который работает главным зоотехником племенного хозяйства "Гражданский" Приозерского района, стал абсолютным чемпионом. В номинации "практическая работа с информационными базами" первым стал селекционер сельхозпредприятия "Пригородный" Всеволожского района Дарина Захарова. Третье место занял главный зооинженер племзавода "Гомонтово" Волосовского района Анастасии Бережняк.

Ленинградская область — признанный лидер России по племенному делу. У нас создана эффективная, высокотехнологичная племенная служба. Профессионализм селекционеров – залог успеха региона в молочном животноводстве. Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

В конкурсе, который проходил в Кировской области на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии, принимали участие 57 регионов.

Фото: pixabay.com