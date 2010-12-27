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Сегодня в Подпорожье и Сланцах не будет воды
Сегодня, 9:06
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nastya960
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Сегодня в Подпорожье и Сланцах не будет воды

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Без воды будут почти 20 тысяч человек.

Сегодня, 24 июля, в Сланцах и Подпорожье ведутся плановые работы. Об этом сообщает Леноблводоканал.

В Сланцах, в микрорайоне Большие Лучки на улице Дзержинского,  на наружных инженерных сетях водопроводной линии будут менять задвижки с 8:30 до 16:30. Воду перекроют в 188 многоквартирных домах и 312 частных. Также воды не будет в больнице, детском саду, гостинице, погранзаставе и бане.

В Подпорожье произведут переврезку на новый трубопровод системы холодного водоснабжения на Свирской улице. Поэтому с 10:00 и до окончания работ отключат воду в 172 жилых домах, пяти детских садах, трех школах и комитете по образованию. 

В поселке Мга Ленинградской области затопило дворы.

Фото: pixabay.com

Теги: вода , ленобласть , подпорожье , сланцы
Категории: Лента новостей

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