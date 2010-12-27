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Сегодня состоится прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти
Сегодня, 9:47
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nastya960
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Сегодня состоится прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти

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Задать свой вопрос губернатору можно с 16:00 до 17:00.

Сегодня губернатор Ленинградской области час будет отвечать на телефонные звонки граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

С 16:00 до 17:00 жители региона смогут задать интересующие вопросы главе региона. Также в этот день задать свой вопрос можно главам администраций муниципальных районов Ленинградской области. Они будут вести диалог с Александром Дрозденко в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: губернатор ленинградской области александр дрозденко , ленобласть , прямая телефонная линия
Категории: Лента новостей

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