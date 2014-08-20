На улице Седова утром загорелся автосервис

Горела обстановка на площади 20 квадратных метров.

В Невском районе ранним утром 15 сентября загорелся автосервис. Обошлось без пострадавших, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме 12Р по улице Седова поступило 15 сентября в 04:11. В здании автосервиса, в боксе размером 15х40 метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров.

В 4:53 пожар был ликвидирован силами 12 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

На прошлой неделе в Шушарах сгорел Ford Mondeo. Пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv (архив)