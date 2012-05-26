Седакова станет новой ведущей программ «Икона стиля» на канале Муз-ТВ

Анна Седакова выложила в свой Instagram пост с новостью о новой роли в числе телеведущих канала Муз-Тв.

Этой осенью стартует новый сезон популярной телепрограммы «Икона стиля», на телеканале Муз-Тв. В качестве гостевой ведущий и интервьюера создатели шоу пригласили Анну Седакову. Певица пообещала, что будет обсуждать со звездными гостями острые темы, задавать каверзные вопросы и бесконечно говорить об отношениях.

По словам Анны, она будет поднимать темы о взаимоотношении мужчины и женщины, так как певица отметила, что это тема ей очень близка. Также пообещала менять судьбы участников программы.

Поклонники с нетерпением ждут нового сезона и поздравляют певицу с новым амплуа.

Фото: Instagram/annasedokova

