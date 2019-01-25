Сделку о продаже "Дома Зингера" оспорит экс-владелец "Балтийского банка" Исаев

Ранее о якобы задержании банкира

В понедельник, 1 января, петербургский банкир, бывший владелец "Балтийского банка" Андрей Исаев во время пресс-конференции опроверг заявление о своем задержании и отметил, что намерен оспаривать сделки по объектам на Захарьевской и Конюшенной площади.

Исаев отметил, Интерпол не проводит никаких действий в отношении него. По словам экс-владельца "Балтийского банка", он вложил в исторические здания Петербурга за всё время около 16 млрд рублей и намерен их вернуть. Начать оспаривать дела он начнёт с Дома Зингера.

Всё, во что мы вложили деньги, реализовали качественные проекты, а "Альфа-банк" вместе с господином Шигаевым (второй совладелец "Балтийского банка") у нас украли. Сейчас намерен вернуть всё заявил Исаев.

Ранее мы писали, что редкое издание "Медного всадника" выставили на аукцион за 180 тысяч рублей.

Фото: vk.com/domzinger