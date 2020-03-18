Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

Сдачу досрочных ЕГЭ перенесли на основной период. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на первом заседании рабочей группы по координации с региональными органами образования.

Приказ об изменении в расписании направлен в Минюст и сегодня будет утверждён и разослан в регионы прокомментировал спикер

Чиновник успокоил выпускников, которые боялись переноса экзаменов на более ранний период. Досрочное ЕГЭ ученики школ будут сдавать в июне 2020 года. Правительством предусмотрены резервные дни. В них экзамены могли сдавать выпускники прошлых лет.

Ранее каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта до 12 апреля.