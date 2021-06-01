Щиту "Надежда" для строительства метро потребовался ремонт и запчасти из Германии

Последнее время щит работал в Москве на строительстве двухпутного перегона западного участка Большой кольцевой линии.

Уникальный 10-метровый щит "Надежда", купленный в 2012 году у немецкой фирмы Herrenknecht AG для проходки станций метро Фрунзенского радиуса и зелёной ветки, требует ремонта после эксплуатации в Москве. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Последнее время щит работал в Москве на строительстве двухпутного перегона западного участка Большой кольцевой линии. Однако "Метрострой Северной столицы" (МССС) решил вернуть щит в Северную столицу для строительства зеленой ветки за "Беговой". Оказалось, что щиту нужно серьёзное техобслуживание.

В пресс-службе МССС отметили, что идёт поиск оптимальных вариантов для покупки импортных комплектующих. Что касается общей программы по модернизации оборудования, то она остаётся в силе, добавили в МССС.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов (архив)