Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Аналитики представили отчет по 8 из 13 программам.

Счетная палата указала недостатки и риски национальных проектов. Аудиторы опубликовали промежуточный анализ реализации восьми программ из 13. К 1 ноября 2019 года специалисты определили основные проблемы в реализации проектов. Об этом сообщили в "РБК".

В частности, ускорение темпов роста ВВП составляет для РФ 12%, что является недостаточным показателем. За него отвечает проект "Производительность труда и поддержка занятости". В МСП замечено серьезное несоответствие, связанное с получением денег и ответственностью за достижение целей. В "Науке" результаты напрямую зависят от внебюджетного финансирования, поэтому не могут быть гарантированы. Установлен риск неисполнения задач в "Экологии", кассовое освоение денег - одно из самых низких по итогам года. В "Культуре" серьезных отклонений в достижении поставленных целей не выявлено.

В ведомстве уточнили, что итоги были подведены еще в апреле, поэтому сведения в отчетах устарели. Не изучены материалы, связанные с проектами "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт".

Ранее Piter.tv писал о том, что Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России.