Аудиторы огласили результаты проверки.

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России. Региональные власти предоставляли неверные сведения о снижении аварийно-опасных участков. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на отчет аудиторов.

Специалисты установили, что на местах выделяется недостаточно средств для обеспечения безопасности на трассах. Напомним, что эти мероприятия входят в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Субъекты за 2018 год отчитались об отсутствии участков концентрации ДТП в Ярославской агломерации. Однако по данным ГИБДД в регионе существует около 40 проблемных зон. Прирост к базовому значению от 2016 года составил 500%. Подобная ситуация наблюдается и в других локациях, например, Улан-Удэ, Приморском крае, Волгоградской и Омской областях.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургская контрольно-счетная палата назвала объекты своих проверок в 2020 году.

