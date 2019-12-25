Счетная палата заявила о неэффективности приватизации в России

С 2017 по 2019 год в казну поступило от приватизации 40,8 млрд рублей.

Исполнение программы приватизации федерального имущества в России в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние десять лет. Об говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки.

За это время было приватизировано порядка четверти запланированных активов. Как сообщили в ведомстве, с 2017 по 2019 год поступления в бюджет от приватизации снизилось с 15,1 млрд рублей до 12,1 млрд рублей. Всего за это время, с 2017 по 2019 годы, в бюджет поступило от приватизации 40,8 млрд рублей.

В Счетной палате считают, что отсутствие крупных продаж – причина низких поступлений в бюджет. Так, из девяти пакетов акций крупнейших компаний, включенных в план приватизации, реализован только один в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании.

Еще одна причина низких поступлений - рост доли продаж федерального имущества на "вторичных" торгах.

При том в ковидном 2020 году Росимуществу, как считает аудитор Андрей Батуркин, удалось выполнить плановый показатель по поступлению средств от продажи акций.

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