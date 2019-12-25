Счетная палата предлагает скорректировать программу льготной ипотеки

Счетная палата предлагает еще скорректировать программу льготной ипотеки. Так, предлагается разрешить участие в ней только людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, или сделать льготную ипотеку однократной.
В отчете говорится, что в настоящее время не ограничена возможность заемщика участвовать в программе несколько раз.
Авторы отчета отмечают, что положительное влияние на строительную отрасли в "ковидном" 2020 году оказали программа льготной ипотеки и снижение ключевой ставки ЦБ. Это предотвратило банкротство застройщиков, а также сохранило темпы жилья.
Фото: pixabay
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