Счетная палата предлагает скорректировать программу льготной ипотеки

Льготную ипотеку предлагается сделать однократной.

Счетная палата предлагает еще скорректировать программу льготной ипотеки. Так, предлагается разрешить участие в ней только людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, или сделать льготную ипотеку однократной.

В отчете говорится, что в настоящее время не ограничена возможность заемщика участвовать в программе несколько раз.

Авторы отчета отмечают, что положительное влияние на строительную отрасли в "ковидном" 2020 году оказали программа льготной ипотеки и снижение ключевой ставки ЦБ. Это предотвратило банкротство застройщиков, а также сохранило темпы жилья.

Фото: pixabay