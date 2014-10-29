Счетная палата оценит перспективы энергоперехода

Одна из целей ведомства - оценка перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики.

Российская Счетная палата намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергетического перехода. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Государственной думы по контролю.

По его словам, Счетная палата поставила для себя несколько целей. Первая из них – оценка перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики.

Это серьезный вызов финансовой системе страны. И мы начинаем системно работать над анализом и перспективами, прогнозами финансовой системы. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Вторым главным направлением работы ведомства Кудрин назвал совершенствование межбюджетных отношений.

По мнению Кудрина, энергопереход окажется большое влияние на возможности финансовой системы России. На сегодняшний день почти 40 процентов всей бюджетной системы государства связано с нефтью, газом, нефтепереработкой и газопереработкой, отметил он.

Глава СП уточнил, по перечисленным направлениям будут проведены десятки проверок в течение трех лет.

Ранее в "Новатэке" заявили, что плавный энергетический переход в ближайшее десятилетие произойдет за счет природного газа.

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