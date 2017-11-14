Сборная Россия дважды отыгрывалась и сыграла вничью с Испанией

На стадионе "Санкт-Петербург" завершился матч между национальными командами России и Испании.

Сборная России по футболу в домашнем матче сыграла вничью с одной из сильнейших национальных команд Европы. Несколько минут назад на арене "Санкт-Петербург" завершилась встреча "севера и юга". Матч закончился с эффектным счетом 3:3. Отметим, что по ходу игры Испания дважды выходила вперед, но русские футболисты раз за разом отыгрывались. Более того, за несколько минут до конца встречи мы вполне могли выйти вперед.

События развивались следующим образом. Уже на 9-й минуте счет в игре открыл испанец Альба после грубой ошибки защитников Джикии и Смольникова. Форвард в прыжке мощно приложился головой по мячу - гол оказался неберущимся. Россия стала плотно прессинговать и атаковать соперников, но Смолов и Глушаков не реализовали два неплохих момента. В ответ Россия получила сомнительный пенальти за игру Далера Кузяева плечом: второй гол за испанцев забил Серхио Рамос. При этом на повторе видно, что Кузяев играл именно плечом, а не рукой, что разрешается правилами УЕФА.

Впрочем, вскоре случился камбэк нашей сборной. На 40-й минуте Алексей Миранчук и Федор Смолов разыграли убойную комбинацию. Форвард "Краснодара" поразил ворота де Хеа ударом со средней дистанции. А в начале второго тайма уже сам Алексей Миранчук сравнял счет.

Поразительно, но первый сомнительный пенальти не остановил арбитра матча. После стандартного момента у ворот Лунева он разглядел несуществующий фол Джикии, рядом с которым картинно упал Рамос - и Серхио тут же оформил дубль с 11-метрового на 53-й минуте. Всего 17 минут понадобилось России, чтобы отыграться. Вышедший на замену Кокорин отдал гениальный пас на Федора Смолова и тот в упор расстрелял ворота испанцев.

Отметим, что в конце матча голкипер России Андрей Лунев получил тяжелую травму: он на выходе бросился в ноги испанскому игроку и тот нанес вратарю жесткий удар коленом. Последние 2 минуты в воротах сборной стоял полевой игрок Денис Глушаков, так как у команды закончились замены. Впрочем, испанцы не успели воспользоваться этой слабой стороной наших, и матч закончился результативной ничьей.

Видео: Piter.TV