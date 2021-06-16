Сборная России сыграет в красной форме с Финляндией на Евро-2020

Матч начнется в 16:00 по мск.

Футболисты сборной России проведут матч группового этапа Евро-2020 против команды Финляндии в форме красного цвета. Об этом информирует пресс-служба национальной сборной.

Вратарь российской команды выйдет на поле в черном комплекте.

Матч группы "В" состоится в Санкт-Петербурге в 16 часов по московскому времени. В игре не сможет принять участие Юрий Жирков, так как он получил травму на предшествующем матче с Бельгией.

Напомним, в первом своем матче на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова уступили сборной Бельгии со счетом 0:3.

Фото: Twitter/Сборная России

Видео: Piter.tv