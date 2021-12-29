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Сборная России по лыжным гонкам впервые с 2006 года завоевала медаль в скиатлоне на ОИ

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Наталья Непряева стала второй в скиатлоне.

Российская спортсменка Наталья Непряева завоевала для национальной сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Девушка получила серебряную медаль в скиатлоне. Первое место в соревновании выиграла представительница Норвегии Тереза Йохауг. Иностранка преодолела заданную дистанцию в 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Россиянка уступила оппонентке 30,2 секунды. На третьей позиции расположилась австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Еще одна наша соотечественница Анастасия Рыгалина стала восьмой в рейтинге (+1.17.2). Татьяна Сорина получила 11 место (+2.17,6), а Юлия Ступак — 24-ое (+4.13,8).

Напомним, что Наталье Непряевой 26 лет. Для атлета данная зимняя Олимпиада стала первой в профессиональной карьере в индивидуальной дисциплине. Также она стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать награду в данном виде спорта.

На счету Непряевой бронза в зимних Играх 2018 по эстафете; три медали чемпионатов мира. В текущем сезоне сезоне она оказалась первой представительницей РФ, победившей в общем зачете многодневного турнира  "Тур де Ски". СЕйчас спортсменка лидирует в Кубке мира.

В Олимпийских играх в Пекине примут участие 30 петербургских спортсменов.

Фото: Олимпийский комитет России

Видео: YouTube / Россия 1
 

Теги: лыжные гонки, наталья непряева, олимпиада в пекине, сборная россии, серебряная медаль, скиатлон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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