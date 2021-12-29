В Олимпийских играх в Пекине примут участие 30 петербургских спортсменов

В зимних Олимпийских играх в Пекине примут участие не менее 30 спортсменов из Санкт-Петербурга. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, передал корреспондент Piter.TV.
Напомним, Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в столице Китая. Игры пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего". Спортсмены разыграют между собой более 100 комплектов медалей в 15 видах спорта. Точный состав команд будет объявлен 20 января.
С 4 по 13 марта пройдут Паралимпийские игры. В командах также будут спортсмены из Петербурга. Их количество пока не называлось.
Российские команды вновь будут вынуждены выступать под нейтральным флагом после антидопингового скандала.
Фото: Олимпийский комитет России
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