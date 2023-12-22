Вяльбе впервые за 25 лет стартовала на "Лыжне России"

Спортсменка приняла участие в состязании.

Российский президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе впервые за 25 лет стала участницей соревнования "Лыжня России". Данное мероприятие проводится в ежегодном режиме, начиная с 1982 года. Спортсменка объяснила журналистам, что приняла решение подготовиться к данной гонке. В настоящее время спортсменке 55 лет. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт