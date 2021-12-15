Сборная России по хоккею обыграла канадцев на старте домашнего этапа Евротура

В матче отличились четыре игрока национальной сборной.

Хоккеисты сборной России обыграли команду Канады в стартовом матче на домашнем этапе Евротура - Кубок Первого канала 15 декабя. Матч прошел в Москве на арене в "Парке легенд".

Игра завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2). Победу российской сборной принесли Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). Со стороны противников шайбы забили Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (48) и Эрик О"Делл (59).

Следующая встреча национальной сборной в рамках турнира состоится 16 декабря со Швецией.

Отметим, что канадцы отправили на турнир в основном игроков из КХЛ для подготовки к Олимпиаде. Кроме того, сборная Россия также была представлена резервным составом.

Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована с 4 по 20 февраля 2022 года. Из-за постановлению Спортивного арбитражного суда, вынесенных в декабре 2020 года, атлеты из РФ не смогут выступать на международных спортивных соревнованиях под государственной символикой.

Видео: Instagram/russiahockey