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Сборная России по футболу почтила память жертв трагедии в Кемерово на Дворцовой площади

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Спортсмены возложили цветы к народному мемориалу на Дворцовой площади.

Футболисты сборной России накануне игры с командой Франции посетили народный мемориал на Дворцовой площади, посвященный трагедии в Кемерово. Игроки, тренерский штаб и представители РФС возложили цветы и почтили память всех жертв страшного пожара на Кузбассе. Канал Piter.TV публикует первые фото и видео с Дворцовой площади.

Cпортсмены появились на центральной площади города примерно в 12.30. Одними из первых красные гвоздики к стихийному мемориалу возложили вице-президент РФС Никита Симонян и главный тренер сборной Станислав Черчесов. Их примеру последовали спортсмены Дмитрий Комбаров, Антон Заболотный, Александр Самедов, Илья Кутепов, Константин Рауш, Денис Глушаков, Юрий Жирков, Владимир Габулов, Алан Дзагоев, Александр Головин и другие игроки национальной команды

Напомним, сегодня, 27 марта, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Франции.

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади петербуржцы возлагают цветы в память трагедии в Кемерово

Теги: дворцовая площадь , новости спб , пожар в кемерово , сборная россии по футболу , трагедия в кемерово
Категории: Новости СПб

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