На Дворцовой площади петербуржцы возлагают цветы в память трагедии в Кемерово

Жители Петербурга откликнулись на массовую гибель посетителей торгового центра в Кемерово стихийной акцией поминовения.

На Дворцовой площади образовался стихийный мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерово 25 марта.

Вечером 26 марта петербуржцы собрались возле Александровской колонны, чтобы почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, а также возложить цветы, свечи и детские игрушки.

Ты ничем не поможешь и не в твоих силах предотвращать подобные катастрофы. Я редко возлагаю Цветы, но сегодня даже в обычном цветочном они были не классические гвоздики, а такие, утонченные, как маленькие бабочки. Пишут пользователи

Мы были одними из первых, кто пришёл сегодня почтить память погибших [при пожаре в Кемерово] на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 27 марта в храмах и монастырях петербургской епархии будут совершены панихиды по жертвам страшного пожара.

Фото: Instagram / shekera_anastasia и anway_ko; ФАН "Агентство новостей"